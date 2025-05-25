Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, зауваживши, що в Миколаєві відомо про загиблого. На Одещині є постраждалий чоловік.

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Миколаївщина та Одещина оговтуються після обстрілу

За словами речника Української добровольчої армії, Одеська область та місто сьогодні потерпали від обстрілів російських "Шахедів". Російські дрони влучили в автопарк, внаслідок чого згоріло 20 приватних автівок.

"Добре, що рятувальники швидко прибули на місце події. Їм вдалось максимально ліквідувати полум'я, щоб воно не розповсюдилось. Це район, де є багато гаражів та стоянок. Не мовиться про якісь військові об'єкти", – зазначив він.

Зауважте! Внаслідок атаки в передмісті Одеси було пошкоджено приватний будинок, де постраждав чоловік. На щастя, загиблих в Одесі немає.

Щодо Миколаївщини, її також атакували ворожі дрони й ракети. 30 безпілотників українські сили ППО знищили лише в цій області.

В Миколаєві є загиблий. Багато людей у важкому стані та у стані середньої важкості. Там (в Миколаєві – 24 Канал) влучило у житловий будинок,

– сказав Братчук.

До слова, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що сьогоднішня комбінована атака по Україні може повторитись. За його словами, це відбувається через брак належної реакції Заходу на дії окупантів.