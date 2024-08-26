Об этом говорится в исследовании авторитетного OSINT-агентства Molfar. Аналитики также показали, по каким именно аэродромам попали дроны ГУР.

К теме Буданов подтвердил уничтожение МиГ-31К и двух Ил-76 на "Саваслейке"

Сколько атак на военные аэродромы врага осуществили дронами ГУР

В своем исследовании аналитики Molfar утверждают, что с марта по август этого года на авиабазы агрессора на территории России осуществлено 35 атак, еще 5 – на военные аэродромы во временно оккупированном Крыму.

Подавляющее большинство – 32% подобных ударов – было нанесено дронами-камикадзе Главного управления разведки Украины. Еще 15% атак нанесло СБУ, 10% поражений осуществили Силы Обороны, 9% и 7% ударов нанесены специалистами ССО и Воздушных сил соответственно.

Примерно 1/5 часть атак по российской авиационной инфраструктуре осуществлена неизвестными силами или подразделениями,

– говорится в исследовании.

Аналитики Molfar определили, что больше всего российские военные аэродромы поражали дроны ГУР / Скриншот 24 Канал

Стоит отметить, что Molfar – сообщество OSINT, насчитывает 35 аналитиков и более 200 волонтеров, которые занимаются идентификацией военных преступников, опровержением российской пропаганды, расследованием военных преступлений, сбором полного архива событий полномасштабной войны, сведением перечня недружественных к Украине субъектов. С 24 февраля команда Molfar присоединилась к киберсопротивлению полномасштабной российской агрессии в Украине.

К слову, 16 августа дронами-камикадзе Главного управления разведки был нанесен удар по российскому аэродрому "Саваслейка", в результате чего уничтожено три военных самолета (в том числе один МиГ-31К/И). Еще пять самолетов значительно повреждены.