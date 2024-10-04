О главных событиях дня по состоянию на 4 сентября, ситуацию на фронте, последствия российских обстрелов, информирует 24 Канал.

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06:35, 4 октября

Под Воронежем дроны ударили по нефтебазе

В России снова было неспокойно ночью: в Воронежской области могла взорваться нефтебаза. В сети публикуют кадры, местные жалуются на атаку дронов.

Отмечается, что атака осуществлена на нефтебазу ООО "Аннанефтепродукт" в поселке городского типа Анна.

Губернатор Воронежской области заявил, что из-за падения якобы сбитого беспилотника вспыхнула пустая цистерна на территории нефтебазы.

06:32, 4 октября

Падение обломков "Шахеда" в Киеве

Враг атаковал Киев. В одном из районов произошло возгорание в жилом доме из-за падения обломков БпЛА.

В Дарницком районе произошло возгорание на балконе квартиры на 8 этаже многоэтажки.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что во время сбивания вражеского БпЛА выбило металлопластиковую раму на 8 этаже 16-этажки.

Пострадавших нет. Возгорание оперативно ликвидировали.

06:15, 4 октября

В Одесской области работала ПВО

Вечером россияне запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед".

Около полуночи в Одессе прогремели взрывы. Предположительно, они стали следствием работы ПВО по "Шахедам".

Воздушную тревогу в Одесской области объявили примерно в 00:08.