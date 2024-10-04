Про головні події дня станом на 4 вересня, ситуацію на фронті, наслідки російських обстрілів, інформує 24 Канал.
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Під Воронежем дрони вдарили по нафтобазі
У Росії знову було неспокійно вночі: у Воронезькій області могла вибухнути нафтобаза. У мережі публікують кадри, місцеві скаржаться на атаку дронів.
Зазначається, що атаку здійснено на нафтобазу ТОВ "Аннанафтопродукт" у селищі міського типу Анна.
Губернатор Воронезької області заявив, що через падіння начебто збитого безпілотника спалахнула порожня цистерна на території нафтобази.
Падіння уламків "Шахеда" у Києві
Ворог атакував Київ. В одному з районів сталось загоряння в житловому будинку через падіння уламків БпЛА.
У Дарницькому районі сталось загоряння на балконі квартири на 8 поверсі багатоповерхівки.
Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що під час збиття ворожого БпЛА вибило металопластикову раму на 8 поверсі 16-типоверхівки.
Потерпілих немає. Загоряння оперативно ліквідували.
На Одещині працювала ППО
Звечора росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед".
Близько півносі в Одесі пролунали вибухи. Імовірно, вони стали наслідком роботи ППО по "Шахедах".
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили приблизно о 00:08.