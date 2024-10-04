06:35, 4 жовтня

У Росії знову було неспокійно вночі: у Воронезькій області могла вибухнути нафтобаза. У мережі публікують кадри, місцеві скаржаться на атаку дронів.

Зазначається, що атаку здійснено на нафтобазу ТОВ "Аннанафтопродукт" у селищі міського типу Анна.

Губернатор Воронезької області заявив, що через падіння начебто збитого безпілотника спалахнула порожня цистерна на території нафтобази.