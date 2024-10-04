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06:35, 4 жовтня

Під Воронежем дрони вдарили по нафтобазі

У Росії знову було неспокійно вночі: у Воронезькій області могла вибухнути нафтобаза. У мережі публікують кадри, місцеві скаржаться на атаку дронів.

Зазначається, що атаку здійснено на нафтобазу ТОВ "Аннанафтопродукт" у селищі міського типу Анна.

Губернатор Воронезької області заявив, що через падіння начебто збитого безпілотника спалахнула порожня цистерна на території нафтобази.

06:32, 4 жовтня

Падіння уламків "Шахеда" у Києві

Ворог атакував Київ. В одному з районів сталось загоряння в житловому будинку через падіння уламків БпЛА.

У Дарницькому районі сталось загоряння на балконі квартири на 8 поверсі багатоповерхівки.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що під час збиття ворожого БпЛА вибило металопластикову раму на 8 поверсі 16-типоверхівки.

Потерпілих немає. Загоряння оперативно ліквідували.

06:15, 4 жовтня

На Одещині працювала ППО

Звечора росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед".

Близько півносі в Одесі пролунали вибухи. Імовірно, вони стали наслідком роботи ППО по "Шахедах".

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили приблизно о 00:08.