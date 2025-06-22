Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой заявление Александра Сырского во время общения с журналистами, передает Суспільне.

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Какова эффективность украинских атак дронами

Сырский указал, что с начала года Силы беспилотных систем ВСУ вместе с другими подразделениями атаковали ряд объектов в глубоком тылу России. Эти операции были направлены на ослабление военно-экономического потенциала врага

Таким образом, прямые убытки России оцениваются в 1,3 миллиарда долларов. Говорится об уничтожении объектов нефтепереработки, энергетики, логистики и транспорта. Еще по меньшей мере 9,5 миллиардов долларов – косвенные потери из-за остановки предприятий, нарушение перевозок и блокирование логистики.

Главнокомандующий ВСУ отметил эффективность операций под кодовым названием DeepStrike – то есть удары по военным объектам России. По его словам, коэффициент затрат в соотношении к результату оценивается примерно как 1 к 15.

Он также напомнил, что во время переговоров россияне просили воздержаться от ударов по объектам их нефтеперерабатывающей отрасли, что в очередной раз свидетельствует об эффективности.