Можем себе позволить: ударов по Москве будет становиться все больше, на это указывает ряд причин

4 мая в Москву залетел "добрый" беспилотник, который повредил дом на Мосфильмовской улице. В дальнейшем таких ударов по российской столице будет только больше, ведь способности нашей страны растут и мы можем себе позволить то, чего не могли раньше.

Такое мнение 24 Каналу высказал авиаэксперт Валерий Романенко, отметив, что если раньше запустить 100 дронов по Москве означало отрывать их от направлений, по которым надо бить (от НПЗ, российских заводов, складов), то сейчас такое количество дронов может атаковать российскую столицу специально.

Почему ударов по Москве будет становиться все больше?

По словам авиаэксперта, не только россияне совершенствуют свои дроны, но и мы. Кроме того, беспилотники для Украины сейчас выпускает Rheinmetall, также есть совместные американо-немецко-украинские производства. То есть частично украинцы вывели производство военной техники в европейские страны.

Атаки на Москву важны ввиду того, что столица – это идеологический, политический центр России.

К слову. Дом в Москве, в который попал дрон 4 мая, расположен в 6 километров от Кремля и еще ближе от минобороны страны-агрессора – 3 километра.

Кроме того, наши дроны долетают уже и до Челябинска. И если мы покажем, что нет безопасного района в России, что война выходит из телевизора и может "зайти в окно" – тогда россияне могут опомниться.

Мы всегда говорили "неизвестные" дроны, а здесь известный дрон, и тип подтвержден. Это такой психологический момент. Он показывает, что Путину для того, чтобы провести "скрепный шабаш" нужно договариваться не с Трампом. Потому что мы можем и не прислушиваться. Чем меньше Трамп поставляет нам вооружение, тем меньше его влияние,

– подчеркнул он.

Романенко подчеркнул, что на фоне таких атак россияне уже не могут говорить о том, что Украина проигрывает. Между тем российское государственное руководство может задуматься, нужно ли им продолжать эту войну, когда они даже не могут обеспечить реализацию основных своих нарративов.

Могут ли дроны атаковать российскую столицу 9 мая?

Авиаэксперт также отметил, что теперь враг даже не может спокойно отпраздновать свой основной праздник, важнее для него, чем Новый год или Рождество, – 9 мая.

Обратите внимание! Россия объявила, что 9 мая на параде в Москве не будет военной техники. Владимир Зеленский сообщил, что россияне не могут позволить себе ее, потому что боятся, что над Красной площадью будут жужжать дроны.

По мнению Романенко, в этот день дроны могут и не долететь до Москвы. Однако как только в Московской области, или даже после пересечения линии боевого соприкосновения, видно направление движения дронов, это уже означает команду "Ковер" и воздушный парад отменяют.

Мы можем просто создать парад хаоса. Кроме того, вы же знаете, что происходит у нас, когда поднимают МиГи. Вся Украина "красная". Так же, когда наши дроны пересекают линию боевого соприкосновения в Брянской области, где кратчайшее направление на Москву – россияне должны реагировать, объявлять воздушную тревогу,

– сказал он.

То есть дроны могут не долететь до Москвы, полететь в другом направлении или российская противовоздушная оборона может их сбить. Однако в это время на площади оккупантам придется уходить под вой воздушной тревоги или быстро разбежаться.

Каким будет парад в Москве в этом году из-за возможных атак?

Российские пропагандисты сообщили, что в этом году вместо тысячи гостей на параде может быть всего несколько сотен. В то же время мероприятие может длиться менее часа.

Если в прошлом году в параде участвовали лидеры 27 стран, то в этом году подтвердили свое присутствие только 4 (президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и премьер-министр Словакии Роберт Фицо).

Между тем в целях безопасности" 5, 7 и 9 мая в российской столице планируют отключить мобильный интернет и связь. Не будут принимать во внимание даже так называемые "белые" списки (перечень ресурсов, которые обычно остаются доступными).

Более того, в Москву уже стягивают комплексы противовоздушной обороны, которые будут охранять парад. Также в центре города активно перекрывают улицы и набережные.