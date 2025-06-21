В частности, около трети "Шахедов" сбивают мобильные огневые группы. Об этом сообщает 24 Канал на заявление Зеленского во время общения с журналистами 20 июня.

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Как в Украине сбивают российские дроны

По словам президента, украинские военные начали использовать перехватчики для сбивания дронов. Сейчас их производят четыре компании в Украине, две из них – очень успешно.

Украина уже законтрактовала на этот год, несмотря ни на что, артиллерии, дронов дальнобойных и недалекобойных больше, чем в любой год этой войны,

– рассказал Зеленский.