Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского.

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Украина наращивает производство перехватчиков "Шахедов"

По словам президента, Украина вместе с партнерами по НАТО готовит новые договоренности на следующую неделю по инвестициям в производство. Это касается дронов и артиллерийских снарядов.

Отдельно работаем и над дронами-перехватчиками, которые должны увеличить защиту от "Шахедов". Несколько наших отечественных предприятий – а соответственно, видов дронов – дают результаты. Мы работаем с партнерами ради более ощутимого финансирования, и это, я уверен, будет. Объемы производства перехватчиков уже наращиваются,

– сказал он.

Также готовят "новую платформу для таких производств". А объем поддержки на этот год – самый большой за все годы полномасштабной войны.

"Очень подробно обсудили все договоренности по поставкам оружия: контракты, финансы, конкретные обязательства партнеров", – добавил Зеленский.

Ситуация на Сумщине

Гарант рассказал, что россияне имели разные планы относительно Сумщины с абсолютно безумными намерениями.

Я благодарен нашим подразделениям за стойкость. У россиян там были разные планы, намерения – абсолютно сумасшедшие, как всегда. Сдерживаем и уничтожаем этих убийц, защищаем нашу Сумщину,

– высказался Зеленский.

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Также он сказал, что обмены пленными должны продолжаться. И что готовят новые решения СНБО о санкциях против россиян на оккупированных территориях.