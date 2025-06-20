Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 427 отдельный полк беспилотных систем "РАРОГ".

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Что известно о формировании первого женского экипажа-перехватчика

В полку "РАРОГ" рассказали, что формирование первого женского экипажа – это беспрецедентное решение.

Обстоятельства подталкивают тебя быть полезной именно в армии? Готова пройти отбор и много учиться? Попробуй себя в экипаже-перехватчике БПЛА,

– обратились военнослужащие к украинкам.

В полку отметили, что рядом в экипаже будут служить сестры с общими ценностями и внутренним стержнем.

Обратите внимание! Чтобы присоединиться к первому женскому экипажу для перехвата российских дронов, переходите по ссылке на сайт Lobby X.

К слову, в 414-й отдельной бригаде беспилотных систем "Птицы Мадьяра" был назначен новый командир, после того, как Роберт Бровди стал командующим Сил беспилотных систем ВСУ. Эту должность возглавил младший лейтенант Андрей Клименко "Клима".