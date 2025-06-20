Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 427 окремий полк безпілотних систем "РАРОГ".
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Що відомо про формування першого жіночого екіпажу-перехоплювача
У полку "РАРОГ" розповіли, що формування першого жіночого екіпажу – це безпрецедентне рішення.
Обставини підштовхують тебе бути корисною саме в армії? Готова пройти відбір і багато вчитись? Спробуй себе в екіпажі-перехоплювачів БпЛА,
– звернулися військовослужбовці до українок.
У полку наголосили, що поруч в екіпажі служитимуть посестри зі спільними цінностями та внутрішнім стрижнем.
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До слова, у 414-й окремій бригаді безпілотних систем "Птахи Мадяра" було призначеного нового командира, після того, як Роберт Бровді став командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ. Цю посаду очолив молодший лейтенант Андрій Клименко "Кліма".