Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 427 окремий полк безпілотних систем "РАРОГ".

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Що відомо про формування першого жіночого екіпажу-перехоплювача

У полку "РАРОГ" розповіли, що формування першого жіночого екіпажу – це безпрецедентне рішення.

Обставини підштовхують тебе бути корисною саме в армії? Готова пройти відбір і багато вчитись? Спробуй себе в екіпажі-перехоплювачів БпЛА,

– звернулися військовослужбовці до українок.

У полку наголосили, що поруч в екіпажі служитимуть посестри зі спільними цінностями та внутрішнім стрижнем.

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До слова, у 414-й окремій бригаді безпілотних систем "Птахи Мадяра" було призначеного нового командира, після того, як Роберт Бровді став командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ. Цю посаду очолив молодший лейтенант Андрій Клименко "Кліма".