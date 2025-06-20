У ній державі розробляють дрони-перехоплювачі на основі штучного інтелекту, за допомогою якого оператор буде лише контролювати процес. Це 24 Каналу зауважив колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ, заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та експерт з авіації Анатолій Храпчинський.

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Які дрони розробляє Україна

Анатолій Храпчинський зазначив, що штучний інтелект – це коли рої дронів зможуть між собою взаємодіяти і приймати рішення самостійно, без участі оператора, який буде лише контролювати. Наразі це набір алгоритмів, який дозволяє виконувати певні завдання.

Зокрема, Nvidia у деяких російських дронах використовується для навігації за допомогою раніше отриманих супутникові знімків. Україна також давно використовує такі елементи.

Також наша компанія розробляє на основі штучного інтелекту дрони-перехоплювачі, які будуть долітати самостійно в сектор, і вже у секторі, обравши ціль, будуть автоматично наводитися на неї. Водночас оператор буде лише контролювати процес і віддавати команду чи на знищення, чи на пошук іншої цілі,

– пояснив експерт з авіації.

Нагадаємо, ворог використовує "Шахеди" із ШІ й прямим керуванням з Росії. Після атаки 18 червня в Україні виявили "Шахед" з вбудованою камерою, модулем штучного інтелекту з машинним зором та системою прямого радіоуправління.