Про це 24 Каналу розповіли в пресслужбі фонду "Повернись живим", який заснував проєкт "Дронопад".

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Як Україна протидіє ворожим дронам

У "Дронопаді" вже беруть участь 88 українських бригад. Фонд "Повернись живим" забезпечує військових повною екосистемою засобів для збиття безпілотників: від модернізованих FPV-дронів і пікапів до засобів зв'язку та живлення.

У березні цього року проєкт вийшов на новий рівень – вісьмом підрозділам передали спеціалізовані дрони-перехоплювачі для боротьби з "Шахедами", які Росія масово запускає по українських містах.

За словами керівника фонду Тараса Чмута, результат не забарився: все починалося з кількох збитих безпілотників, проте зараз рахунок пішов на тисячі.

Проєкт масштабується, а разом з ним росте і кількість врятованих життів та сума прямих збитків, які ми завдаємо ворогу,

– розповів Чмут.

Загальна кількість знищених у межах "Дронопаду" БпЛА становить понад 2000. Серед них "Зали", "Орлани",

"Суперками", "Ланцети" та ще десяток інших розвідувальних та ударних дронів.

Орієнтовна сума збитків ворога сягнула 6,4 мільярда гривень. Водночас майно, яке Фонд передав для протидії дронам, обійшлося у 464 мільйони.

У Фонді наголосили, що одна з конкретних цілей проєкту "Дронопад" – це знищити щонайменше 3 тисячі ворожих розвідувальних і ударних дронів. Утім, головним завданням є створення в Силах оборони повноцінної системи протидії БпЛА, яка ефективно працюватиме разом із технікою від держави, інших фондів та волонтерів.