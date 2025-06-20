Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського.

Дивіться також Росія запустила "Шахеди": де є загроза ворожого удару

Україна нарощує виробництво перехоплювачів "Шахедів"

За словами президента, Україна разом із партнерами по НАТО готує нові домовленості на наступний тиждень щодо інвестицій у виробництво. Це стосується дронів і артилерійських снарядів.

Окремо працюємо й щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від "Шахедів". Кілька наших вітчизняних підприємств – а відповідно, видів дронів – дають результати. Ми працюємо з партнерами заради більш відчутного фінансування, і це, я впевнений, буде. Обсяги виробництва перехоплювачів уже нарощуються,

– сказав він.

