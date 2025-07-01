В течение последнего месяца более сотни человек получили ранения из-за ударов, также есть много погибших среди гражданского населения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.

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Что известно об атаках на Харьков в июне

Мэр города рассказал, что в течение последнего месяца от российских атак погибли 15 гражданских граждан, детей среди них детей. По его словам, еще более 150 человек получили ранения, среди них 25 – дети.

Отдельно должен вспомнить самую масштабную одновременную комбинированную атаку на город, которая произошла 7 июня. В тот день под главный удар попало большое гражданское предприятие по изготовлению мягких контейнеров для агропродукции,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрывов возник большой пожар, произошел обвал конструкций. Фактически от здания остались только руины. Тушение пожара там продолжалось непрерывно 12 дней, тогда спасли 2 человек.

Как отметил Игорь Терехов, по уровню технической сложности эта атака была близка к тому, что было на складе "Эпицентра". Он выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил все службы, которые работают на местах атак.

"И еще раз призываю: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Спускайтесь в метрополитен, идите к укрытиям, придерживайтесь правила двух стен. Берегите себя и своих родных", – резюмировал мэр Харькова.

Напомним, ночью 30 июня в результате ночных ударов вражеских БпЛА по трем населенным пунктам Харьковской области произошли четыре пожара. Тогда из-за атаки пострадали восемь человек, в частности ребенок.