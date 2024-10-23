Даже если расширить импорт он все равно не покроет все потери. Об этом 24 Каналу рассказал юрист-аналитик Андрей Вигиринский, отметив, что при низких температурах очевидно, что мощности не будет хватать.

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Могут ли стороны прийти к согласию

Отключение света является нашим будущим, которого невозможно избежать. Относительно заявлений Зеленского, то стоит вспомнить, что в начале Курской операции говорилось о встрече в Катаре. Там якобы должны были договориться об отказе от нанесения ударов по энергоструктуре.

Затем эту информацию опровергли, но она очень похожа на то, что мы слышим сейчас. Поэтому в этом вопросе не стоит делать поспешных выводов. Но все-таки можно предположить, что такая коммуникация была.

Она происходит по гуманитарным вопросам. Судя по всему, Украина хотела бы, чтобы один из них касался энергетической ситуации, чтобы осенне-зимний период прошел без катаклизмов и катастроф,

– отметил Андрей Вигиринский.

Украина уже показала, что имеет рычаг давления, который может использовать в будущем. Говорится о дальнобойных беспилотниках, которыми неоднократно атаковали российские НПЗ.

Сейчас мы наблюдаем, что когда прекратились атаки на портовую инфраструктуру и суда страны-агрессора, тогда похожее поведение касалось и портовой инфраструктуры Украины. Теоретически такой принцип взаимности возможен в отношении энергетики.

Здесь важно, на каких условиях это произойдет. По моему мнению, консультации уже проходили. Они продолжатся и завершатся определенной договоренностью, которую обеспечат страны-гаранты. Ими могут быть страны Персидского залива, Катар или Саудовская Аравия,

– предположил Андрей Вигиринский.