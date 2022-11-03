"Целенаправленные атаки на критическую инфраструктуру показали настоящее лицо этой войны. Это геноцид, это не спецоперация. Это не война против военных. Это война против народа", – заявил Виталий Кличко.

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Тем не менее, он не советует киевлянам покидать страну зимой, потому что именно на этом будет спекулировать кремлевский правитель Путин, сообщает N-TV.

Мой совет всем: будем бороться обязательно. У нас достаточно запасов еды, воды, медикаментов. Мы надеемся на хороший сценарий, но мы должны считаться и с плохим сценарием,

– отметил Кличко.

Как ранее сообщал мэр Киева, в случае чрезвычайных ситуаций город готовится развернуть более тысячи пунктов обогрева. В них можно будет согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны, получить необходимую помощь. Также городские власти Киева уже закупили дополнительные электрогенераторы и заказали мощные обогреватели – тепловые пушки.