Об этом в интервью рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
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"Если тепла не будет, мы должны обогреть каждого киевлянина. Мы сейчас подготовили более тысячи теплопунктов, которые могут находиться в Киеве. Работаем сейчас над увеличением теплопунктов. Уже закуплено большое количество электрогенераторов, произведены запасы топлива, еды. Сейчас мы дополнительно везем в Киев тепловые пушки. Готовимся. Надеемся, этого не произойдет, но, тем не менее, мы должны быть готовы", – заявил Кличко.
Он также сообщил, где планируется размещать теплопункты.
В преимущественном большинстве могут использоваться детские сады и школы, где уже прошла теплосанация, тепломодернизация, где люди могут некоторое время получать и тепло, и напитки, и помощь, если нужно,
– подчеркнул Виталий Кличко.
Ранее Виталий Кличко в интервью швейцарскому изданию "20 Minuten" заявил, что, устраивая энергетический террор, Россия пытается запугать украинцев и посеять хаос в городе, но только усиливает наш гнев.