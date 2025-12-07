Такого раньше не было: Россия перешла "красную линию" в обстрелах Украины, – Bild
- Россия изменила тактику обстрелов Украины, целенаправленно атакуя важные объекты гражданской инфраструктуры.
- Так, оккупанты недавно нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в Фастове, сортировочному центру "Новой почты" в Днепре и медицинским складам во Львове.
Россия ежедневно атакует гражданскую инфраструктуру Украины. С недавних пор она использует новую тактику, а именно – бьет по "неприкосновенным" целям.
Оккупанты целят по объектам, которые играют ключевую роль в обеспечении жизни миллионов людей. Ранее агрессор избегал подобных ударов. На это обратил внимание военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке, передает 24 Канал.
Смотрите также Чрезвычайная ситуация после обстрела в Горишних Плавнях: в громаде кое-где восстановили подачу воды
Как Россия изменила удары по Украине?
Так, в ночь на 6 декабря россияне запустили по Украине более 700 дронов и ракет различного типа.
Одним из главных ударов стал обстрел важной железнодорожной инфраструктуры в Фастове под Киевом. Враг повредил узловую станцию, вокзал, депо для электричек и парк поездов.
Ранее Россия регулярно била по железной дороге преимущественно на востоке Украины.
Серьезно пострадал и сортировочный центр "Новой почты" в Днепре – крупнейшей частной почтовой компании страны. Местные жители сообщают, что уничтожены десятки тысяч посылок, в частности предназначенные для военных – каски, приборы ночного видения и тому подобное.
Под ударами остается и медицинская логистика: с конца ноября Россия целенаправленно атакует центральные склады, которые обеспечивают больницы.
После удара по складу во Львове 600 медучреждений остались без снабжения.
Энергетика также в перечне главных целей. Из-за разрушенных сетей жители многих регионов вынуждены жить по 12 – 16 часов в сутки без света, сообщил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко.
Что известно о последних российских ударах по Украине?
- 7 декабря оккупанты дважды обстреляли плотину на Печенежском водохранилище, что на Харьковщине. Это искусственное озеро на 70 процентов обеспечивает Харьков водой.
- Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала объяснил, что Россия может рассматривать Харьковщину как запасное направление для наступления после завершения операции на Донбассе. По его словам, сначала враг хочет завершить боевые действия на Покровском – Миргородском направлении, а затем продвигаться на Константиновку, Кременную и Славянск. Параллельно россияне будут продолжать давление в районах Волчанска, Купжянска и Лимана, чтобы захватить новые территории.
- Маломуж отмечает: удар по плотине – это попытка создать проблемы для жителей Харькова, усилить гуманитарный кризис и сделать жизнь в городе невыносимой. Россия считает, что, ухудшив условия для людей, ей легче будет продвигаться на Харьковщине.
- В ночь на 7 декабря Россия нанесла комбинированный удар по энергообъектам Полтавщины. Кременчуг и Горишние Плавни остались без света и воды.