Такого раніше не було: Росія перейшла "червону лінію" в обстрілах України, – Bild
- Росія змінила тактику обстрілів України, цілеспрямовано атакуючи важливі об'єкти цивільної інфраструктури.
- Так, окупанти нещодавно завдали ударів по залізничній інфраструктурі у Фастові, сортувальному центру "Нової пошти" у Дніпрі та медичним складам у Львові.
Росія щодня атакує цивільну інфраструктуру України. Віднедавна вона використовує нову тактику, а саме – б'є по "недоторканних" цілях.
Окупанти цілять по об'єктах, які відіграють ключову роль у забезпеченні життя мільйонів людей. Раніше агресор уникав подібних ударів. На це звернув увагу військовий оглядач Bild Юліан Рьопке, передає 24 Канал.
Як Росія змінила удари по Україні?
Так, у ніч проти 6 грудня росіяни запустили по Україні понад 700 дронів та ракет різного типу.
Одним із головних ударів став обстріл важливої залізничної інфраструктури у Фастові під Києвом. Ворог пошкодив вузлову станцію, вокзал, депо для електричок і парк поїздів.
Раніше Росія регулярно била по залізниці переважно на сході України.
Серйозно постраждав і сортувальний центр "Нової пошти" у Дніпрі – найбільшої приватної поштової компанії країни. Місцеві жителі повідомляють, що знищено десятки тисяч посилок, зокрема призначені для військових – каски, прилади нічного бачення тощо.
Під ударами залишається і медична логістика: з кінця листопада Росія цілеспрямовано атакує центральні склади, які забезпечують лікарні.
Після удару по складу у Львові 600 медзакладів залишилися без постачання.
Енергетика також у переліку головних цілей. Через зруйновані мережі мешканці багатьох регіонів змушені жити по 12 – 16 годин на добу без світла, повідомив голова "Укренерго" Віталій Зайченко.
Що відомо про останні російські удари по Україні?
- 7 грудня окупанти двічі обстріляли греблю на Печенізькому водосховищі, що на Харківщині. Це штучне озеро на 70 відсотків забезпечує Харків водою.
- Генерал армії та колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу пояснив, що Росія може розглядати Харківщину як запасний напрямок для наступу після завершення операції на Донбасі. За його словами, спершу ворог хоче завершити бойові дії на Покровському – Миргородському напрямку, а потім просуватися на Костянтинівку, Кремінну та Слов'янськ. Паралельно росіяни продовжуватимуть тиск у районах Вовчанська, Купжянська та Лимана, щоб захопити нові території.
- Маломуж наголошує: удар по греблі – це спроба створити проблеми для мешканців Харкова, посилити гуманітарну кризу та зробити життя у місті нестерпним. Росія вважає, що, погіршивши умови для людей, їй легше буде просуватися на Харківщині.
- У ніч проти 7 грудня Росія завдала комбінований удар по енергооб'єктах Полтавщини. Кременчук та Горішні Плавні залишилися без світла і води.