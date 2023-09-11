Силы ПВО отработали отлично. Однако в результате ракетного удара по Криворожью произошел пожар.

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Как рассказали в ОВА, Силами противовоздушной обороны ПВК "Восток" были сбиты над областью 11 беспилотников типа "Shahed-131/136".

В результате ракетного удара по Криворожью произошел пожар, который спасатели оперативно потушили,

– отметил глава ОВА Сергей Лысак.

В Гречаноподовской общине есть повреждения частных домов: разбиты 4 дома, несколько хозяйственных построек.

Кроме того, от артиллерийских обстрелов страдала Никопольщина. Враг бил по Никополю, Марганецкой и Мировской общинам. Повреждено частное предприятие. Повреждены 2 дома и газопровод. Сейчас остальная информация уточняется.

"Предварительно, повсюду обошлось без погибших и пострадавших", – добавили в ОВА.

Последствия вражеских атак / фото ОВА

Александр Вилкул также рассказал, что было два комбинированных удара с применением ракет и дронов-камикадзе. По его данным, на территории Криворожского района и города Кривой Рог силами ПВК "Восток" было уничтожено 11 БПЛА.

Это взрывы, которые слышали криворожцы ночью и утром. В Криворожском районе произошел пожар, ликвидирован. В Гречаноподовской общине повреждено 4 частных дома, несколько хозяйственных сооружений,

– сказал Вилкул.

Важно! Вилкул предупредил, что угроза повторных атак остается высокой, поэтому соблюдайте правила воздушной тревоги.

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