Сили ППО відпрацювали на відмінно. Однак унаслідок ракетного удару по Криворіжжю сталася пожежа.
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Що відомо про атаку Дніпропетровщини
Як розповіли в ОВА, Силами протиповітряної оборони ПвК "Схід" було збито над областю 11 безпілотників типу "Shahed-131/136".
Внаслідок ракетного удару по Криворіжжю сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили,
– зазначив очільник ОВА Сергій Лисак.
У Гречаноподівській громаді є пошкодження приватних будинків: потрощено 4 хати, декілька господарчих споруд.
Крім того, від артилерійських обстрілів потерпала Нікопольщина. Ворог бив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджене приватне підприємство. Побиті 2 будинки та газогін. Наразі решта інформації уточнюється.
"Попередньо, всюди минулося без загиблих та постраждалих", – додали в ОВА.
Наслідки ворожих атак / фото ОВА
Олександр Вілкул також розповів, що було два комбіновані удари із застосуванням ракет та дронів-камікадзе. За його даними, на території Криворізького району та міста Кривий Ріг силами ПВК "Схід" було знищено 11 БПЛА.
Це вибухи, що чули криворіжці вночі та вранці. У Криворізькому районі сталася пожежа, ліквідована. У Гречаноподівській громаді пошкоджено 4 приватних будинка, декілька господарчих споруд,
– сказав Вілкул.
Росія атакувала Україну 11 вересня
- У Повітряних силах повідомляли, що вночі 11 вересня ворог атакував ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – Росія).
- Було зафіксовано пуски 12 "Шахедів" у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей. До відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи.
- Внаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 12 "Shahed-136/131" у межах Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей, а також один БпЛА невстановленого типу.
- Також ворог застосував тактичну авіацію на Дніпропетровщині, випустивши із літаків Су-34/Су-35 протирадіолокаційні ракети Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-59. Попередньо, без втрат.