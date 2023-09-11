Сили ППО відпрацювали на відмінно. Однак унаслідок ракетного удару по Криворіжжю сталася пожежа.

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Як розповіли в ОВА, Силами протиповітряної оборони ПвК "Схід" було збито над областю 11 безпілотників типу "Shahed-131/136".

Внаслідок ракетного удару по Криворіжжю сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили,

– зазначив очільник ОВА Сергій Лисак.

У Гречаноподівській громаді є пошкодження приватних будинків: потрощено 4 хати, декілька господарчих споруд.

Крім того, від артилерійських обстрілів потерпала Нікопольщина. Ворог бив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджене приватне підприємство. Побиті 2 будинки та газогін. Наразі решта інформації уточнюється.

"Попередньо, всюди минулося без загиблих та постраждалих", – додали в ОВА.

Наслідки ворожих атак / фото ОВА

Олександр Вілкул також розповів, що було два комбіновані удари із застосуванням ракет та дронів-камікадзе. За його даними, на території Криворізького району та міста Кривий Ріг силами ПВК "Схід" було знищено 11 БПЛА.

Це вибухи, що чули криворіжці вночі та вранці. У Криворізькому районі сталася пожежа, ліквідована. У Гречаноподівській громаді пошкоджено 4 приватних будинка, декілька господарчих споруд,

– сказав Вілкул.

Важливо! Вілкул попередив, що загроза повторних атак залишається високою, тому дотримуйтесь правил повітряної тривоги.

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