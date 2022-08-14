Обстрелом прибрежных городков и сел россияне хотят "поквитаться" за обстрел Энергодара, который сами же и устроили. Об этом предупредил 14 августа глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

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Следует быть особенно бдительными

Глава райадминистрации попросил в течение следующей недели по крайней мере особо тщательно соблюдать правила двух стен. Однако все же лучше находиться в бомбоубежище во время тревоги, потому что это действительно может спасти жизнь.

По имеющейся информации оккупанты, в ответ на инсценированную ими провокацию, планируют осуществить обстрелы населенных пунктов расположенных на берегу Каховского водохранилища,

– написал Евтушенко.

Главное об обстреле Энергодара 14 августа

Первые сообщения о взрывах в оккупированном городе появились в 15:06. Вскоре оказалось, что это был обстрел.

Россияне нанесли не менее 6 ударов из пригорода – района яхт-клуба. В то же время, они "глушили" связь в Энергодаре и ближайших селах.

Мэр города рассказал, что погиб один человек. Мужчина был работником Запорожской АЭС.

Обстрелы Никопольского района не прекращаются

Российские войска продолжают беспощадно бить по побережью Каховского водохранилища уже больше месяца. Практически каждый день жителей Никопольского района сообщают о том, что очень высока угроза обстрелов.

Преимущественно при бешеных атаках оккупанты бьют из реактивных систем залпового огня. К примеру, только за ночь 11 августа в Никополе было 120 "прилетов".

Однако есть и использование другого дальнобойного вооружения. В ночь на 14 августа наша военная разведка зафиксировала атаку со ствольной артиллерии.

Удары русских войск хаотичны и всегда направлены на гражданские объекты. Поэтому в городе уже много разрушений, в частности, жилых домов. После каждого удара жителей Никопольского района предупреждают, что это может повториться. Ведь часто русские войска совершают обстрелы по несколько раз за ночь.

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