"Дайте Patriot на месяц": Зеленский назвал Трампу условие прекращения ударов по НПЗ России

Об этом Зеленский заявил в интервью Fox News.

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При каких условиях Украина может прекратить удары по российским НПЗ?

Зеленский подчеркнул, что Украина не может оставлять без ответа российские атаки на энергетическую инфраструктуру и убийства людей. По его словам, эту позицию он неоднократно объяснял американскому президенту.

Да, у нас было несколько бесед с президентом Трампом о атаках на нефтеперерабатывающие заводы. Мы сказали, что не можем просто не отвечать, когда Россия совершает атаку на нашу энергетическую инфраструктуру, когда Россия убивает наших людей, когда совершает атаку на нашу электросеть, газовые заводы и все остальное,– заявил Зеленский.

Президент пояснил, что Украина предложила США взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам.

В то же время Зеленский озвучил альтернативный вариант – усиление украинской противовоздушной обороны американскими системами Patriot.

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Если вам нужно, чтобы мы месяц не проводили атаки на их нефтеперерабатывающие заводы, дайте нам "Пэтриот" на месяц,– предложил президент.

Он добавил, что Украина готова найти средства для оплаты поставок.

Что Зеленский сказал о позиции США?

Отдельно президент подчеркнул необходимость откровенно говорить с американским лидером о войне и последствиях российской агрессии.

Я должен поделиться с президентом правдой, реальным положением дел. Америка не может помогать России. Президент Трамп не может помогать Путину,– подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее мы писали, что инициатива США по прекращению атак на энергетическую инфраструктуру не сработала из-за массированных обстрелов со стороны Москвы. Тогда Зеленский констатировал, что Кремль отверг меры по деэскалации и продолжил целенаправленный террор, что вынудило украинские силы действовать зеркально.

К тому же за последние три месяца Украина получила от США всего 24 ракеты-перехватчики Patriot, тогда как ежемесячная потребность нашей противовоздушной обороны для надежного прикрытия городов составляет примерно 350 единиц.