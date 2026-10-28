Предложенное США энергетическое перемирие не работает, – Зеленский

Во время общения с представителями СМИ 28 октября Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не оставляет без ответа ни одного удара по собственной критической инфраструктуре.

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Что сказал Зеленский о перемирии Трампа

Президент Трамп предложил это в СМИ, мы также поддержали это в СМИ, а Россия не поддержала. После его предложения Россия нанесла массированные удары, особенно по энергетическим объектам, и мы ответили им. Сейчас, когда они бьют по нашей энергетике, мы отвечаем– отметил президент.

По словам главы государства, любые шаги по перемирию должны опираться на взаимную готовность сторон остановить эскалацию, однако Кремль избрал путь продолжения целенаправленного террора.

Владимир Зеленский также обратил внимание на формат гарантий безопасности, подчеркнув, что никакие действенные механизмы не могут обсуждаться без привлечения европейских союзников. Среди возможных моделей рассматриваются двусторонние гарантии США по принципу пятой статьи, "Коалиция желающих" с американской поддержкой или прямое членство в НАТО.

Кроме того, обсуждается возможность трехсторонней встречи в Абу-Даби, где главными темами должны стать первые шаги по деэскалации и приоритеты завершения войны.