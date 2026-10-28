Россия серьезно настроена на встречу технических групп в Абу-Даби, – Зеленский

Россия якобы продемонстрировала европейским лидерам, что серьезно настроена на эту встречу в Абу-Даби, заявил Зеленский во время общения с представителями СМИ.

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Что известно о предстоящих переговорах в Абу-Даби

Сразу после телефонного разговора с российским лидером во вторник, 27 октября, Стубб и Стьоре связались с Зеленским. Они сообщили, что донесли украинскую позицию и выслушали точку зрения противоположной стороны.

По их словам, есть ощущение, что россияне серьезно настроены на проведение встречи в Абу-Даби.

В принципе, они передали, что, похоже, есть ощущение, что россияне серьезно настроены на встречу в Абу-Даби– рассказал президент.

В то же время он отметил, что проведение встречи в Абу-Даби сейчас зависит от американской стороны, потому что и Украина, и Россия уже подтвердили свое участие.

На мой взгляд, сегодня это зависит уже не от "русских" и не от нас. Сегодня Абу-Даби зависит от американской стороны– отметил Зеленский.

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Он добавил, что основное внимание Соединенных Штатов сейчас сосредоточено на Ближнем Востоке. Возможные политические изменения в некоторых государствах и риск эскалации в этом регионе окажут непосредственное влияние на дальнейшее развитие событий.

На этом фоне Зеленский напомнил о ситуации с подготовкой к встрече в Брюсселе, которая должна была состояться на днях. Тогда американская сторона попросила изменить дату.