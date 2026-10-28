Росія серйозно налаштована на зустріч технічних груп в Абу-Дабі, – Зеленський

Росія нібито показала європейським лідерам, що серйозно налаштована на цю зустріч в Абу-Дабі, заявив Зеленський під час спілкування із медіа.

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Що відомо про майбутні переговори в Абу-Дабі

Одразу після телефонної розмови з російським лідером у вівторок, 27 жовтня, Стубб і Стьоре зв'язалися із Зеленським. Вони повідомили, що передали українську позицію та почули бачення протилежної сторони.

За їхніми словами, є відчуття серйозного налаштування росіян на проведення зустрічі в Абу-Дабі.

В принципі, передали те, що наче є відчуття, що росіяни серйозно налаштовані на зустріч в Абу-Дабі– розповів президент.

Водночас він зауважив, що проведення зустрічі в Абу-Дабі наразі залежить від американської сторони, оскільки і Україна, і Росія вже підтвердили свою участь.

На мій погляд, сьогодні це залежить вже не від "рускіх" і не від нас. Сьогодні Абу-Дабі залежить від американської сторони– зазначив Зеленський.

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Він додав, що основний фокус уваги Сполучених Штатів зараз зосереджений на Близькому Сході. Можливі політичні зміни в деяких державах та ризик ескалації в цьому регіоні матимуть безпосередній вплив на подальший розвиток подій.

На тлі цього Зеленський нагадав про ситуацію з підготовкою до зустрічі в Брюсселі, яка мала пройти днями. Тоді американська сторона попросила змінити дату.