Запропоноване США енергетичне перемир'я не працює, – Зеленський

Під час спілкування з медіа 28 жовтня Володимир Зеленський наголосив, що Київ не залишає без реакції жодне влучання по власній критичній інфраструктурі.

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Що сказав Зеленський про перемир'я Трампа

Президент Трамп запропонував це в медіа, ми це також у медіа підтримали, а Росія не підтримала. Після його пропозиції Росія завдала масованих ударів, особливо по енергетичних об'єктах, і ми відповіли їм. Зараз, коли вони б'ють по нашій енергетиці, ми відповідаємо– зазначив президент.

За словами глави держави, будь-які перемирні кроки мають спиратися на обопільну готовність сторін зупинити ескалацію, проте Кремль обрав шлях продовження цілеспрямованого терору.

Володимир Зеленський також звернув увагу на формат безпекових гарантій, підкресливши, що жодні дієві механізми не можуть обговорюватися без залучення європейських союзників. Серед можливих моделей розглядаються двосторонні гарантії США за принципом п'ятої статті, Коаліція охочих з американською підтримкою або пряме членство в НАТО.

Окрім того, обговорюється можливість тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі, де головними темами мають стати перші деескалаційні кроки та пріоритети закінчення війни.