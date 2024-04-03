Об этом пишет политолог Тарас Загородний, комментируя аналитику американского телеканала CNN относительно ударов по российским НПЗ.

Смотрите также Самый большой страх для россиян: атаки БПЛА сеют невероятную панику в стране-агрессоре

Эксперт обращает внимание на важный фактор последнего прилета беспилотников СБУ и ГУР в Татарстане.

НПЗ в Татарстане расположен в 1300 километрах от линии фронта. Россия точно не ожидала подобного удара и теперь вынуждена будет прикрывать объекты, расстояние которых от Украины – более 1000 километров. Это повлияет на количество российской ПВО, которая задействована на фронте,

– отмечает политолог.

Эксперт напоминает, что дроны СБУ за последнее время успешно атаковали уже 13 нефтеперерабатывающих заводов в России.

"Они наносят удары не по хранилищам топлива, а по дистилляционным установкам, где сырая нефть перерабатывается и превращается в топливо. Именно здесь использовано больше всего компонентов западного оборудования, которое России крайне трудно заменить. Удачно выбрано и время атак: стоимость топлива растет на фоне посевной, что наносит дополнительный ущерб врагу", – акцентирует Загородний.

Источники в СБУ сообщают, что "геноцид российских НПЗ" останавливать не будут. Уверен, что будут и новые рекорды. Однако основной фактор – чрезвычайная эффективность этих ударов. "Санкции", которые таким образом вводит против россиян СБУ, обойти, очевидно, не получится,

– резюмирует Загородний.

Напомним, ранее стало известно, что украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар. Мощность этой установки составляла 8 миллионов тонн нефти – этот завод входит в пятерку крупнейших НПЗ России.