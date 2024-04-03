Про це пише політолог Тарас Загородній, коментуючи аналітику американського телеканалу CNN щодо ударів по російських НПЗ.

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Експерт звертає увагу на важливий фактор останнього прильоту безпілотників СБУ та ГУР в Татарстані.

НПЗ в Татарстані розташований за 1300 кілометрів від лінії фронту. Росія точно не очікувала подібного удару і тепер змушена буде прикривати об'єкти, відстань яких від України – понад 1000 кілометрів. Це вплине на кількість російської ППО, яка задіяна на фронті,

– наголошує політолог.

Експерт нагадує, що дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 13 нафтопереробних заводів у Росії.

"Вони завдають ударів не по сховищах палива, а по дистиляційних установках, де сира нафта переробляється та перетворюється на паливо. Саме тут використано найбільше компонентів західного обладнання, яке Росії вкрай важко замінити. Вдало обраний і час атак: вартість пального зростає на фоні посівної, що завдає додаткової шкоди ворогу", – акцентує Загородній.

Джерела в СБУ повідомляють, що "геноцид російських НПЗ" зупиняти не будуть. Впевнений, що будуть і нові рекорди. Однак основний фактор – надзвичайна ефективність цих ударів. "Санкції", які таким чином вводить проти росіян СБУ, обійти, очевидно, не вийде,

– резюмує Загородній.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що український дальнобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 мільйонів тонн нафти – цей завод входить в п'ятірку найбільших НПЗ Росії.