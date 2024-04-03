Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, навіть коли росіяни просто чують шум, у них з'являється паніка, що це можуть бути українські дрони.
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"Серед усіх страхів на першому місці – українські безпілотники. В інших опитуваннях – на другому або третьому місці. Але у будь-якому випадку входять у трійку. Тому я впевнений, що ми змогли навести паніку", – сказав він.
Наслідки ударів по заводах Росії
Михайло Шейтельман зазначив, що насамперед завдяки атакам на нафтопереробні заводи Росії вже 16% галузі було виведено з ладу. Не на кілька днів. Щоб відновити роботу підприємств, потрібно багато часу.
Також перспективним напрямком для українських дронів може бути портова інфраструктура росіян, яку вони завантажують для експорту. Україна лише один раз вдарила у порт "Усть-Луга" у Ленінградській області.
Як повідомляє CNN, наші безпілотники покривають 60% цієї припортової нафто-газової інфраструктури. Відповідно нехай скрізь росіяни розставлять свої ППО, тоді нам на фронті воювати буде легше. Бо все одно окупантам не вистачить на все,
– підкреслив політтехнолог.
Військові експерти помітили, що українські безпілотники, які прилітають в НПЗ, не летять по координатах. Вони підлітають до НПЗ та починають над ним кружляти, а потім б'ють в якусь точку.
"Наші військові експерти порахували, що неможливо віддавати накази з України на таку відстань. Сигнал не встигне дійти. Це означає, що, найімовірніше, це штучний інтелект, що дрон самостійно приймає рішення, куди бити. Тобто він знаходить найбільш вразливе місце", – додав Шейтельман.
Удари по заводах Росії: останнє
- Уперше від початку повномасштабного вторгнення дрони атакували військові підприємства у Татарстані, що за 1 200 кілометрів від України. Це відбулось 2 квітня.
- Ймовірно, безпілотники прилетіли на заводи у Єлабузі та Нижньокамську, де виробляли "Шахеди". Це результат роботи Головного управління розвідки Міноборони.
- На територію економічної зони "Алабуга" було щонайменше два влучання. Внаслідок атаки є серйозні руйнування.
- У CNN заявили, що Україна використовує проти Росії безпілотники з штучним інтелектом. Ці дрони атакують нафтопереробні заводи країни-агресорки.