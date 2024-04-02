Про це 24 Каналу заявив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що мовиться не про кількість, а про якість. У ворога немає дронів з такими частотами, маневруванням та зміною траєкторії. Зазначимо, що видання написало про те, що у деякі українські БпЛА інтегрують базову форму ШІ.

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"Ми маємо вже інтелектуальну технологічну перевагу. Однак ці ресурси й внутрішні, і зовнішні, і наших союзників націлені на те, щоб ми мали консолідовану і масовану перевагу над ворогом у дронах найближчі 3 – 5 місяців", – сказав Маломуж.

Це може збільшити ресурс по всіх секторах – як для потужних ударів по території Росії, так і ударів по тимчасово окупованому півострову. Мовиться, наприклад, про об'єкти ВПК, нафтопереробні об'єкти, пускові установки та аеродроми. Також БпЛА можна буде використовувати для ударів на фронті.

"Думаю, що в найближчі періоди інтелект України переможе", – сказав колишній голова Служби зовнішньої розвідки.

Росія зробила ставку на власне виробництво безпілотників. Утім, це не високотехнологічні БпЛА. Те саме мовиться і про іранські дрони.

Технологічне надбання

За словами генерала армії, країна-агресорка почала подавляти за допомогою РЕБ українські безпілотники. Тож їх вирішили змінити.

Перейшли до системи інтелектуальної заміни й частин дрона. Це прошивка, моделювання ситуації, це зміна траєкторії, це захист від радіолокаційних і систем ППО ворога. Тут ми вже маємо надбання,

– зауважив Микола Маломуж.

Виробництво українських дронів