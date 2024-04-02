Об этом 24 Каналу заявил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что речь идет не о количестве, а о качестве. У врага нет дронов с такими частотами, маневрированием и изменением траектории. Отметим, что издание написало о том, что в некоторые украинские БПЛА интегрируют базовую форму ИИ.

Смотрите также Геймеры на войне: как 20-летние пилоты дронов держат в страхе россиян

"Мы имеем уже интеллектуальное технологическое преимущество. Однако эти ресурсы и внутренние, и внешние, и наших союзников нацелены на то, чтобы мы имели консолидированное и массированное преимущество над врагом в дронах ближайшие 3 – 5 месяцев", – сказал Маломуж.

Это может увеличить ресурс по всем секторам – как для мощных ударов по территории России, так и ударов по временно оккупированному полуострову. Говорится, например, об объектах ВПК, нефтеперерабатывающих объектах, пусковых установках и аэродромах. Также БПЛА можно будет использовать для ударов на фронте.

"Думаю, что в ближайшие периоды интеллект Украины победит", – сказал бывший глава Службы внешней разведки.

Россия сделала ставку на собственное производство беспилотников. Впрочем, это не высокотехнологичные БПЛА. То же самое говорится и об иранских дронах.

Технологическое достояние

По словам генерала армии, страна-агрессор начала подавлять с помощью РЭБ украинские беспилотники. Поэтому их решили изменить.

Перешли к системе интеллектуальной замены и частей дрона. Это прошивка, моделирование ситуации, это изменение траектории, это защита от радиолокационных и систем ПВО врага. Здесь мы уже имеем достояние,

– отметил Николай Маломуж.

Производство украинских дронов