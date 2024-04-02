Об этом 24 Каналу заявил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что речь идет не о количестве, а о качестве. У врага нет дронов с такими частотами, маневрированием и изменением траектории. Отметим, что издание написало о том, что в некоторые украинские БПЛА интегрируют базовую форму ИИ.
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"Мы имеем уже интеллектуальное технологическое преимущество. Однако эти ресурсы и внутренние, и внешние, и наших союзников нацелены на то, чтобы мы имели консолидированное и массированное преимущество над врагом в дронах ближайшие 3 – 5 месяцев", – сказал Маломуж.
Это может увеличить ресурс по всем секторам – как для мощных ударов по территории России, так и ударов по временно оккупированному полуострову. Говорится, например, об объектах ВПК, нефтеперерабатывающих объектах, пусковых установках и аэродромах. Также БПЛА можно будет использовать для ударов на фронте.
"Думаю, что в ближайшие периоды интеллект Украины победит", – сказал бывший глава Службы внешней разведки.
Россия сделала ставку на собственное производство беспилотников. Впрочем, это не высокотехнологичные БПЛА. То же самое говорится и об иранских дронах.
Технологическое достояние
По словам генерала армии, страна-агрессор начала подавлять с помощью РЭБ украинские беспилотники. Поэтому их решили изменить.
Перешли к системе интеллектуальной замены и частей дрона. Это прошивка, моделирование ситуации, это изменение траектории, это защита от радиолокационных и систем ПВО врага. Здесь мы уже имеем достояние,
– отметил Николай Маломуж.
Производство украинских дронов
- Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что у украинского государства есть БПЛА, которые могут пролететь более 1000 километров.
- По его словам, в 2024-м году увеличили производства дронов в 10 раз по сравнению с 2023-м годом. Также Федоров отметил, что Украина завершает первый шаг насчёт применения искусственного интеллекта в беспилотниках.
- Ранее сообщалось, что в 2024-м году планируется изготовить около 1 миллиона БПЛА. Впрочем, министр цифровой трансформации убежден, что можно нарастить производство и до 2 миллионов единиц в год. Однако, для этого надо больше финпомощи.