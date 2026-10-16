Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук. По его словам, не стоит забывать, что Россия постоянно терроризирует гражданское население. Поэтому это главная цель таких ударов. Однако есть и другие причины.

Почему участились атаки по западу Украины?

Как подчеркнул Лакийчук, Россия сейчас активно испытывает новое вооружение. Там совершенствуют имеющиеся беспилотники.

Тестируют новое вооружение. Недавно они начали устанавливать кумулятивно-фугасную боеголовку на различные типы беспилотников. А дальше все это тестируют. Поэтому и были, к примеру, удары по мостам в Киеве, вышкам и т. д.,

– отметил Лакийчук.

Почему Россия усилила удары по западу Украины: смотрите видео 24 Канала

Кроме того, россияне разработали реактивные дроны с большей мощностью. Соответственно, сейчас проводится проверка ударов на большие расстояния. Поэтому и участились атаки по западу Украины.

Пытаются проверить их на максимальную дальность с разных направлений. С севера пробовали, с юга пробовали через Черное море. А затем проводят послеоперационный анализ. Именно с появлением нового оружия или его модификаций и участились атаки на запад. Но все же, куда они могут дотянуться – туда и пытаются наносить удары,

– подчеркнул Лакийчук.

Добавим, утром 16 октября Силы ПВО сбили 3 реактивных беспилотника вблизи Львова. В результате падения обломков получил ранение 34-летний мужчина. Его доставили в одну из больниц города.