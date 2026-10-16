Об этом сообщают журналисты 24 Канала.

Что известно об атаке

В 9:10 стало известно, что российский дрон движется в направлении Львова.

Через 5 минут в городе раздались взрывы.

"Слышна работа ПВО", – сообщил Андрей Садовый.

Как добавили в ОВА, боевой БПЛА был сбит на подлете к Львову.

Вскоре после этого прозвучал отбой, но позже тревогу снова объявили.

Воздушные силы предупредили о еще одном реактивном БПЛА, следующем курсом на Буск во Львовской области с севера.

Повторные взрывы во Львове услышали в 9:45, передают журналисты 24 Канала.

Около 9:57 раздался третий громкий взрыв.

Важно! Строго соблюдайте правила безопасности и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Атака продолжается. Куда летят российские цели, можно следить на сайте хронологии 24 Канала.

Напомним, что Россия совершила атаку на Ровно. Известно о 7 пострадавших и поврежденных домах.

Также прогремели взрывы в Хмельницком. А в области атакована нефтебаза, повреждены дома.