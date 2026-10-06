Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает "Европейская правда".

Разрешение требует коллективного решения

Дипломат отметил, что самостоятельно противодействовать воздушным целям над Украиной польские военные не имеют полномочий. Хотя правила применения силы в отношении приграничной зоны в Польше меняются.

Сикорский подчеркнул, что с пониманием относится к стремлению украинской стороны добиться защиты территорий от воздушных атак.

Я считаю, что беспилотники или ракеты, представляющие прямую угрозу нашей границе, являются враждебным актом, а значит, дают основания для самообороны,

– сказал польский министр.

В то же время дипломат напомнил, что НАТО внедрило интегрированную систему обороны для всего восточного фланга. Поэтому меры по устранению угроз за пределами польского воздушного пространства требуют согласования с Альянсом.

В частности, это означает, что решение зависит не только от самой Польши. Поэтому дискуссия продолжается, но мы еще не пришли к тем решениям, которые бы вас удовлетворили,

– пояснил глава МИД Польши.

К слову, Польша с 1 октября меняет свои процедуры противовоздушной обороны из-за российских авиаударов по Украине. Нововведения предусматривают упрощенные правила обнаружения и сбивания иностранных целей в польском воздушном пространстве.

Напомним, министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Европа осознала опасность со стороны России. По его словам, сейчас странам прежде всего нужно усиливать ПВО, развивать дроны и средства борьбы с ними.