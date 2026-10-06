Про це журналістам повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає "Європейська правда".

Дозвіл вимагає колективного рішення

Дипломат зауважив, що самостійно протидіяти повітряним цілям над Україною польські військові не мають повноважень. Хоча правила застосування сили щодо прикордонної зони у Польщі змінюються.

Сікорський підкреслив, що з розумінням ставиться до прагнення української сторони домогтися захисту територій від повітряних атак.

Я вважаю, що безпілотники чи ракети, які становлять пряму загрозу нашому кордону, є ворожим актом, отже, дають підстави для самооборони,

– сказав польський міністр.

Водночас дипломат нагадав, що НАТО запровадило інтегровану систему оборони для всього східного флангу. Через це кроки щодо ліквідації загроз поза межами польського повітряного простору вимагають узгодження з Альянсом.

Зокрема, це означає, що рішення залежить не лише від самої Польщі. Тож дискусія триває, але ми ще не дійшли тих рішень, які б вас задовольнили,

– пояснив очільник МЗС Польщі.

До слова, Польща з 1 жовтня змінює свої процедури протиповітряної оборони через російські авіаудари по Україні. Нововведення передбачають спрощені правила виявлення та збивання іноземних цілей у польському повітряному просторі.

Нагадаємо, міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що Європа усвідомила небезпеку з боку Росії. За його словами, зараз країнам передусім потрібно посилювати ППО, розвивати дрони та засоби боротьби з ними.