Він підкреслив, що Захід прокинувся. Про це міністр розповів в інтерв'ю для "Укрінформу".

Що сказали у Бельгії?

Очільник оборонного відомства відповів на запитання журналістів про те, які висновки мають зробити країни з російсько-української війни. На його думку, перше, про що варто думати вже зараз – дрони та протидія їм.

Політик зазначив, що протиповітряна оборона має стати пріоритетом для кожної європейської держави. Він сказав, що це дуже серйозний виклик.

Бельгія, як і багато європейських країн, була дуже прогресивною, але не була достатньо пильною. Тепер ми прокинулися. Але сподіваюся, що ми прокинулися не надто пізно,

– заявив Франкен.

Він зізнався, що навіть коли росіяни почали збройну агресію проти України, у бельгійській політиці не було достатньо енергії. Також міністр оборони процитував слова командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді, який заявив, що західним суспільствам необхідно "зняти рожеві окуляри".

Зазначимо, видання Bloomberg писало, що верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич створює стратегію на випадок нападу Росії на державу-член. Північноатлантичний альянс розробив нову військову концепцію для швидкого розгрому противника у разі прямого вторгнення.

Нагадаємо, що 29 вересня Генсек НАТО Марк Рютте розповів, що Альянс не завжди відповідатиме публічно та симетрично на дії Росії. За словами політика, йдеться не лише про "гібридну загрозу", а про агресивну тактику "сірої зони", яка охоплює диверсії, запуски дронів та кібератаки.