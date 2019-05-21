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      Атаки школ боевиками: в каких условиях учатся дети на Донбассе

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      Атаки на школы
      Атаки на школы / unicef.org

      Дети на Востоке Украины страдают от того, что в течение первых месяцев 2019 года количество атак на школы выросло в четыре раза. Такие действия стимулируют образование психологических потрясений, а также создают для них риски получения физических травм или смерти.

      В период с января по апрель 2019 года было проведено 12 нападений на школы, когда за такой же промежуток времени в 2018 году было осуществлено только три. Об этом сообщили на официальном сайте ЮНИСЕФ.

      Читайте также: Двести тысяч детей в Украине учатся на фоне боевых действий, – ЮНИСЕФ

      "У школьников останутся долгосрочные психологические и физические травмы из-за конфликта на Востоке Украины. Ритм школьной жизни нарушают обстрелы, которые заставляют детей прятаться в подвалах и бомбоубежищах. Во многих случаях дети слишком напуганы, чтобы учиться", – сообщила Исполнительная директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

      Разрушенные классы, окна, которые заложены мешками с песком, чтобы защитить детей от случайных пуль – не место для обучения. Все стороны конфликта должны защищать школы и обеспечивать безопасность детей,
      – добавила Ганриетта Фор.

      С начала конфликта в 2014 году более 750 учебных заведений с обеих сторон линии разграничения были повреждены или разрушены из-за военных действий. Близость военных объектов, баз и хранилищ, а также контрольно-пропускных пунктов ставит школьников в серьезную опасность. Кроме этого, мины и взрывоопасные пережитки войны угрожают жизни детей и приводят к травмам и эмоциональным расстройствам.

      Діти на Донбасі
      Обучение детей на Донбассе

      Организация призывает все государства, включая Украину, принять Декларацию о безопасности школ – межправительственное политическое обязательство о принятии конкретных мер по защите учащихся, педагогов и учебных заведений от умышленных и случайных атак во время вооруженного конфликта

      Чем занимается ЮНИСЕФ в Украине?
      Организация сотрудничает с партнерами по всей Восточной Украине для оказания необходимой консультации, психосоциальной поддержки и информации о рисках для тысяч детей, молодежи и воспитателей, которые пострадали от военного конфликта.

      Оказывает поддержку учебным заведениям, чтобы можно было проводить ремонт поврежденных школ и детских садов. Также может помочь заменить образовательные материалы, такие как учебные комплекты, мебель и спортивное оборудование.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе ЮНИСЕФ Дети и несовершеннолетние
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