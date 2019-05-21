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      Атаки шкіл бойовиками: в яких умовах навчаються діти на Донбасі

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      Атаки на школи
      Атаки на школи / unicef.org

      Діти на Сході України страждають від того, що протягом перших місяців 2019 року кількість атак на школи зросла в чотири рази. Такі дії стимулюють утворення психологічних потрясінь, а також створює для них ризики отримання фізичних травм або смерті.

      У період з січня по квітень 2019 року було проведено 12 нападів на школи, коли за такий же проміжок часу у 2018 році було здійснено тільки три. Про це повідомили на офіційному сайті ЮНІСЕФ.

      Читайте також: Двісті тисяч дітей в Україні навчаються на фоні бойових дій, – ЮНІСЕФ

      "У школярів залишаться довгострокові психологічні та фізичні травми через конфлікт на Сході України. Ритм шкільного життя порушують обстріли, що змушують дітей ховатися в підвалах і бомбосховищах. У багатьох випадках діти занадто налякані, щоб вчитися", – повідомила Виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

      Зруйновані класи, вікна, які закладені мішками з піском, щоб захистити дітей від випадкових куль – не місце для навчання. Всі сторони конфлікту повинні захищати школи і забезпечувати безпеку дітей,
      – додала Ганрієтта Форе.

      З початку конфлікту в 2014 році понад 750 навчальних закладів з обох сторін лінії розмежування були пошкоджені або зруйновані через військові дії. Близькість військових об'єктів, баз і сховищ, а також контрольно-пропускних пунктів ставить школярів в серйозну небезпеку. Окрім цього, міни та вибухонебезпечні залишки війни загрожують життю дітей та призводять до травм та емоційних розладів.

      Діти на Донбасі
      Навчання дітей на Донбасі

      Організація закликає всі держави, включаючи Україну, прийняти Декларацію про безпеку шкіл – міжурядове політичне зобов’язання про вжиття конкретних заходів для захисту учнів, освітян та навчальних закладів від навмисних і випадкових атак під час збройного конфлікту

      Чим займається ЮНІСЕФ в Україні?Організація співпрацює з партнерами по всій Східній Україні для надання необхідної консультації, психосоціальної підтримки та інформації про ризики для тисяч дітей, молоді та вихователів, які постраждали від військового конфлікту.

      Надає підтримку навчальним закладам, щоб можна було проводити ремонт пошкоджених шкіл і дитячих садків. Також може допомогти замінити освітні матеріали, такі як навчальні комплекти, меблі та спортивне обладнання.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Діти і неповнолітні ЮНІСЕФ Новини політики
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