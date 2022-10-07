Город с населением около 25 тысяч человек был захвачен врагом еще в конце февраля, а освобожден через 7 месяцев. Вернуть его в полноценную мирную жизнь без поддержки неравнодушных представителей бизнеса крайне сложно.

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Чтобы помочь горожанам немного оправиться от тяжелых военных испытаний и выпавших на их судьбу оккупационных бедностей, крупнейшая по многим показателям торговая сеть страны "АТБ" собрала и безвозмездно передала тысячу продуктовых наборов. В состав таких гуманитарных корзин вошло самое необходимое. Эта помощь от патриотического бизнеса предоставила возможность жителям освобожденного Купянска и пригородных районов, пожалуй, впервые за многие месяцы получить свежие продукты:

макароны,

консервы,

чай,

кофе,

сахар,

воду очищенную,

масло,

крупы,

сладости,

а также товары первой необходимости – стиральный порошок, мыло, шампунь.

Приблизительная стоимость каждого из гуманитарных пакетов составляет тысячу гривен. Распределять ее будут представители местных властей, имеющие полную информацию о семьях, наиболее нуждающихся в такой помощи.

В Крупянске получили помощь от "АТБ" / Фото "АТБ"

Благотворительные инициативы "АТБ"

Следует отметить, что это уже далеко не первый благотворительный вклад "АТБ", помогающий приблизить нашу победу. На сегодня сумма гуманитарной помощи от лидера отечественного ритейла украинским защитникам и населению уже превысила 200 миллионов гривен.

Для помощи пострадавшим от боевых действий детям, компания при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) запустила национальный благотворительный проект с технологией дополненной реальности "Брайты". Он намерен собирать средства для создания первого в Украине реабилитационного центра, где будут проходить лечение малыши, получившие осколочные и взрывные ранения.

Знакомые миллионам граждан магазины "АТБ" одними из первых возобновили работу на деоккупированных территориях Киевской, Сумской, Харьковской, вернув нам с вами возможность покупать гарантированно свежие продукты питания по честным ценам.