Місто з населенням близько 25 тисяч осіб було захоплене ворогом ще наприкінці лютого, а звільнене за 7 місяців. Повернути його до повноцінного мирного життя без підтримки небайдужих представників бізнесу вкрай складно.

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Аби допомогти містянам трохи оговтатися від тяжких воєнних випробувань і окупаційних злиднів, які випали на їхню долю, найбільша за багатьма показниками торговельна мережа країни "АТБ" зібрала та безоплатно передала тисячу продуктових наборів. До складу таких гуманітарних кошиків увійшло найнеобхідніше. Ця допомога від патріотичного бізнесу надала можливість мешканцям звільненого Куп'янська та приміських районів, мабуть, вперше за багато місяців отримати свіжі продукти:

макарони,

консерви,

чай,

каву,

цукор,

воду очищену,

олію,

крупи,

солодощі,

а також товари першої необхідності – пральний порошок, мило, шампунь.

Приблизна вартість кожного з гуманітарних пакунків становить тисячу гривень. Розподіляти її будуть представники місцевої влади, які мають повну інформацію про родини, що найбільше потребують такої допомоги.

У Круп'янську отримали допомогу від "АТБ" / Фото "АТБ"

Благодійні ініціативи "АТБ"

Варто зазначити, що це вже далеко не перший благодійний внесок "АТБ", який допомагає наблизити нашу перемогу. Станом на сьогодні сума гуманітарної допомоги від лідера вітчизняного ритейлу українським захисникам і населенню вже перевищила 200 мільйонів гривень.

Для допомоги постраждалим від бойових дій дітям компанія за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) запустила національний благодійний проєкт з технологією доповненої реальності "Брайти". Він має на меті збирання коштів для створення першого в Україні реабілітаційного центру, де проходитимуть лікування малюки, які отримали осколкові та вибухові поранення.

Знайомі мільйонам громадян магазини "АТБ" одними з перших відновили роботу на деокупованих територіях Київщини, Сумщини, Харківщини, повернувши нам з вами можливість купувати гарантовано свіжі продукти харчування за чесними цінами.