К сожалению, из-за атаки не обошлось без жертв и пострадавших. Украинские бизнесы, в частности крупнейшая украинская сеть супермаркетов "АТБ", решили не стоять в стороне и оказать помощь пострадавшим.

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Компания "АТБ" выделит 20 миллионов гривен для больницы "Охматдет"

8 июля владельцы компании оперативно приняли решение выделить 20 миллионов гривен для оказания помощи пострадавшим в результате коварной ракетной атаки на детскую больницу. Выделенные "АТБ" средства безотлагательно направят на спасение раненых детей, их родителей, медицинского персонала, а также закупку оборудования для восстановления разрушенного врагом корпуса медицинского учреждения.

Этот благотворительный вклад "АТБ", безусловно, станет хорошим примером для представителей ответственного отечественного бизнеса, будет способствовать объединению общества вокруг важнейших вопросов современности. Таких примеров за более чем 30 лет работы "АТБ" уже есть немало.

Напомним, что, перейдя в первый день войны на особый режим работы, компания стала не только форпостом продовольственной безопасности страны, но и надежной точкой опоры для украинских защитников, медиков, спасателей, волонтеров, пострадавшего гражданского населения. Благодаря благотворительным проектам и инициативам "АТБ" наши военные получили более тысячи современных транспортных средств (пикапы, грузовики повышенной проходимости, автоцистерны, штабные авто и т.д.). Кроме того, для соответствующих подразделений ВСУ закупили и передали более тысячи современных дронов.

Кроме того, "АТБ" объединяет бизнес и украинское общество вокруг важнейшей миссии – приближения нашей Победы.

Среди наглядных примеров таких социально значимых инициатив – закупка с партнерами и передача современного медицинского оборудования для Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова, одной из старейших и наиболее знаковых отечественных больниц.

В этом году благодаря масштабному совместному проекту "АТБ", NTI Loyalty и при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) удалось открыть во Львове, который сейчас стал одним из мощных медицинских хабов страны, реабилитационное отделение европейского уровня для детей. Речь идет о первом в стране Национальном реабилитационном центре "Несокрушимые" в больнице Святого Николая Первого медобъединения Львова.

В целом сумма благотворительной помощи от "АТБ" с начала полномасштабного вторжения уже превышает 1,5 миллиарда гривен и продолжает стремительно расти.