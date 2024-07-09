На жаль, через атаку не обійшлося без жертв і постраждалих. Українські бізнеси, зокрема найбільша українська мережа супермаркетів "АТБ", вирішили не стояти осторонь та надати допомогу постраждалим.

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Компанія "АТБ" виділить 20 мільйонів гривень для лікарні "Охмадит"

8 липня власники компанії оперативно ухвалили рішення виділити 20 мільйонів гривень для надання допомоги постраждалим внаслідок підступної ракетної атаки на дитячу лікарню. Виділені "АТБ" кошти невідкладно спрямують на порятунок поранених дітлахів, їхніх батьків, медичного персоналу, а також закупівлю обладнання для відновлення зруйнованого ворогом корпусу медичного закладу.

Цей благодійний внесок "АТБ", безумовно, стане добрим прикладом для представників відповідального вітчизняного бізнесу, сприятиме об'єднанню суспільства навколо надважливих питань сьогодення. Таких прикладів за понад 30 років роботи "АТБ" вже є чимало.

Нагадаємо, що, перейшовши у перший день війни на особливий режим роботи, компанія стала не тільки форпостом продовольчої безпеки країни, але й надійною точкою опори для українських захисників, медиків, рятувальників, волонтерів, постраждалого цивільного населення. Завдяки благодійним проєктам та ініціативам "АТБ" наші військові отримали більш як тисячу сучасних транспортних засобів (пікапи, вантажівки підвищеної прохідності, автоцистерни, штабні авто тощо). Окрім того, для відповідних підрозділів ЗСУ закупили та передали понад тисячу сучасних дронів.

Крім того, "АТБ" єднає бізнес і українське суспільство навколо надважливої місії – наближення нашої Перемоги.

Серед наочних прикладів таких соціально значущих ініціатив – закупівля з партнерами та передання найсучаснішого медичного обладнання для Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, однієї з найстаріших і найбільш знакових вітчизняних лікарень.

Цього року завдяки масштабному спільному проєкту "АТБ", NTI Loyalty та за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) вдалося відкрити у Львові, який наразі став одним із потужних медичних хабів країни, реабілітаційне відділення європейського рівня для дітей. Йдеться про перший в країні Національний реабілітаційний центр "Незламні" в лікарні Святого Миколая Першого медоб'єднання Львова.

Загалом сума благодійної допомоги від "АТБ" з початку повномасштабного вторгнення вже перевищує 1,5 мільярда гривень і продовжує стрімко зростати.