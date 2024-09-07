Такую информацию в "Атэш" сообщили в субботу, 7 сентября. Также партизаны поделились соответствующими фотографиями.

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Партизаны "Атэш" обнаружили командный пункт оккупантов в Донецкой области

В "Атеш" рассказали, что их агент провел разведку мест дислокации российских оккупационных войск.

Во время разведки был обнаружен командный пункт 7 артиллерийской бригады России в населенном пункте Евгеновка.

На территории объекта было зафиксировано значительное количество антенн, что свидетельствует о развернутой системе связи и передачи данных,

– говорится в сообщении "Атеш".

Там отметили, что вход в здание осуществляется через сарай. Это свидетельствует о попытке скрыть реальное назначение объекта.

Партизаны обнаружили в сарае командный пункт оккупантов в Донецкой области / Фото "Атеш"