Таку інформацію в "Атеш" повідомили в суботу, 7 вересня. Також партизани поділилися відповідними світлинами.

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Партизани "Атеш" виявили командний пункт окупантів в Донецькій області

В "Атеш" розповіли, що їхній агент провів розвідку місць дислокації російських окупаційних військ.

Під час розвідки було виявлено командний пункт 7 артилерійської бригади Росії в населеному пункті Євгенівка.

На території об'єкта було зафіксовано значну кількість антен, що свідчить про розгорнуту систему зв'язку та передачі даних,

– ідеться в повідомленні "Атеш".

Там зазначили, що вхід до будівлі здійснюється через сарай. Це свідчить про спробу приховати реальне призначення об'єкта.

Партизани виявили у сараї командний пункт окупантів в Донецькій області / Фото "Атеш"