В умовах цієї війни порт відіграє важливу роль у забезпеченні військових дій окупантів на Півдні України та інших напрямках, тому він є стратегічно важливим об'єктом для ЗСУ.

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Чим важливий порт у Таганрозі

В "Атеш" повідомили, що цей порт є важливою частиною транспортної інфраструктури Росії. Він використовується для логістичної підтримки військових операцій, включаючи транспортування техніки, боєприпасів та палива.

Порт Таганрога також є базою для військових ворожих судів, які забезпечують контроль над Азовським морем та прилеглими територіями.

Наш агент провів розвідку порту в Таганрозі та прилеглої до нього території. Передав інформацію про розміщення важливих об'єктів та вузлів,

– розповіли партизани.

Російський порт у Таганрозі: фото "Атеш"

Довідка. Місто обласного підпорядкування в Ростовській області. Для Росії це важливий індустріальний центр, зокрема там є низка заводів: металургійний, судноремонтний, ковальсько-пресовий, електротермічного устаткування тощо.

Таганрозький порт: показуємо на карті

Нагадаємо, нещодавно партизани з "Атеш" провели серію диверсій на новій залізничній гілці окупантів на Півдні України. Це ключовий залізничний маршрут для ворожої армії – дорога з'єднує Ростов-на-Дону з Маріуполем через Бердянськ та Таганрог.