Об этом 2 июля в своем телеграмм-канале сообщил "Атеш". Там прикрепили соответствующие фотографии.

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"Атеш" побывал на месте строительства подводных лодок в Санкт-Петербурге

Как отметили в движении "Атеш", их агент разведал судостроительный завод "Адмиралтейские верфи". Партизаны отметили, что сейчас там производятся подводные лодки проектов 636 "Варшавянка" и 677 "Лада", и другие военные суда.

В частности, агент обнаружил несколько секций верфей под усиленной охраной, вероятно, связанных с разработкой новых засекреченных судов, которые используют передовые технологии скрытности и вооружения.

Несмотря на санкции, на территории завода ведутся работы по модернизации и расширению производственных мощностей.

Наши агенты продолжают наблюдение и оперативно передают информацию. Удивляться новым налетам БПЛА по Питеру не стоит,

– говорится в сообщении.

Партизаны побывали на строительстве подводных лодок в Санкт-Петербурге / Фото "Атеш"