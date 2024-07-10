Об этом сообщили в "Атеш" в своем телеграмм-канале. Партизаны также обнародовали соответствующие кадры.

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Партизаны разведали тренировочную базу России на Луганщине

В партизанском движении сообщили, что их агент из числа военнослужащих России провел разведку тренировочной базы всего в 30 километрах от Славяносербска.



Партизаны показали локацию тренировочной базы России на Луганщине / Карта "Атеш"

В "Атеш" рассказали, что там российские оккупационные войска готовят свои штурмовые группы.

По словам агента на учениях одной из таких групп при обработке упражнений стрельб, по неосторожности был смертельно ранен один из российских военнослужащих.

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Агент "Атеш" разведал тренировочную базу России на Луганщине: смотрите видео

Кроме штурмовых групп, здесь также обучают медиков, саперов и снайперов. Из-за огромной территории полигона, учиться могут и танкисты, в том числе проходить обкатку на танках,

– говорится в сообщении.

Партизаны также в своей публикации распространили соответствующие координаты: 47.13591, 36.97634

Внимание! На кадрах присутствует нецензурная лексика

В "Атеш" рассказали, что разведали большую тренировочную базу на Луганщине: смотрите видео

"На этой базе ежемесячно до тысячи человек интенсивно учатся, чтобы служить агрессивным интересам врага. Мы собрали нужную информацию для того, чтобы усложнить или сделать невозможным обучение сс России на этом полигоне", – добавили там.

"Партизаны разведали тренировочную базу России в Луганской области: смотрите видео

Партизанам движения "Атеш" удалось разведать большую тренировочную базу оккупантов на Луганщине: смотрите видео