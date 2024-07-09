Речь идет об участке железной дороги в районе населенного пункта Шахты Ростовской области. Соответствующее сообщение движение "Атеш" опубликовало во вторник утром, 9 июля.
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Диверсия на железной дороге в Ростовской области
Партизаны отмечают, что подожженный релейный шкаф расположен на железной дороге, что является одной из основных железнодорожных магистралей в регионе. Она связывает Россию и оккупированную Донецкую область Украины.
Магистраль активно используется для транспортировки военной техники и личного состава в зону боевых действий,
– говорится в сообщении "Атеш".
В то же время партизаны распространили координаты места в Ростовской области, где они совершили диверсию: 47.679981, 40.186874
Где именно агент "Атеш" взорвал релейный шкаф: смотрите на карте от Google maps
Как констатируют партизаны, они продолжают борьбу с оккупантами всеми возможными силами и средствами. "Атеш" обещает: количество диверсий с каждым днем будет расти.
Диверсия на железной дороге под городом Шахты: смотрите видео от "Атеш"
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Несколько недель назад партизаны показывали, как подожгли релейный шкаф на железной дороге вблизи Смоленска. Соответствующую колею российские оккупанты использовали для перевозки оружия.