Об этом сообщили в "Атеш". Там обнародовали соответствующие фотографии.

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На побережье Крыма партизаны фиксируют увеличение количества оборонительных позиций

В движении "Атеш" отметили, что пока оккупационная власть убеждает население в том, что угрозы десантной операции ВСУ нет, количество оборонительных недостроек вдоль береговой линии растет ежедневно.

В Евпатории и Ялте, рашисты привлекают гражданских подрядчиков к оборудованию огневых, оборонительных позиций, которые выглядят очень карикатурно,

– говорится в сообщении.

Там также добавили, что среди военнослужащих России ходят слухи о том, что СОУ формируют, так называемый "ударный кулак" для осеннего прорыва в сторону Крыма и перерезания сухопутного коридора на Херсонском направлении.

Россияне строят оборонительные сооружения в Крыму / Фото "Атеш"