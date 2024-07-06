Об этом сообщили в "Атеш". Там обнародовали соответствующие фотографии.
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На побережье Крыма партизаны фиксируют увеличение количества оборонительных позиций
В движении "Атеш" отметили, что пока оккупационная власть убеждает население в том, что угрозы десантной операции ВСУ нет, количество оборонительных недостроек вдоль береговой линии растет ежедневно.
В Евпатории и Ялте, рашисты привлекают гражданских подрядчиков к оборудованию огневых, оборонительных позиций, которые выглядят очень карикатурно,
– говорится в сообщении.
Там также добавили, что среди военнослужащих России ходят слухи о том, что СОУ формируют, так называемый "ударный кулак" для осеннего прорыва в сторону Крыма и перерезания сухопутного коридора на Херсонском направлении.
Россияне строят оборонительные сооружения в Крыму / Фото "Атеш"